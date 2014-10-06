Минобороны РФ через суд расторгло контракты с петербургским заводом "Звезда"

Контракты были заключены в 2013 и 2016 годах.

Контракты на поставку дизельных двигателей для судов между Министерством обороны РФ и петербургским машиностроительным заводом "Звезда" расторгнуты. Решения от 18 и 19 августа опубликованы на сайте Арбитражного суда Москвы.

Контракты были заключены в 2013 и 2016 годах. Первый контракт подразумевал поставку шести дизельных двигателей, второй – двух установок. Как решения вступят в законную силу, компания обязана будет вернуть МО РФ 260 млн рублей предоплаты и 100 млн рублей в виде штрафа.

В июне этого года суд заключил под стражу бывшего гендиректора ПАО "Звезда" Павла Плавника. Плавник обвиняется по статье о присвоении и растрате. По такой же статье проходят бывшие коллеги Плавника — бывший гендиректор "Звезды" Михаил Лобин и заместитель Олег Григорьев.

По версии следователей, денежные средства, выделенные на ведение хозяйственной деятельности, необоснованно перечислялись на счета организаций, которые на самом деле не вели финансово-хозяйственную деятельность. По такой схеме удалось выручить 142 млн рублей.

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