Кремль готов пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.

Озвучены условия для отправки российских миротворцев в Карабах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что для ввода миротворцев необходимо согласие двух сторон. Министр обороны Армении Никол Пашинян заверил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.

Армения выступает за интересы непризнанной республики, а Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта в Карабахе. В Армении ввели всеобщую мобилизацию. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет не могут покинуть территорию страны. В Азербайджане объявлен комендантский час, частичная мобилизация, а также военное положение в нескольких городах.

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