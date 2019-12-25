Подготовлен правительственный мартовский доклад по достижению национальных целей.

Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года. Об этом заявили журналисты Telegram-канала "Майский указ", а также РБК со ссылкой на два собственных источника. Эксперты определили, что показатель по предварительным оценкам к концу 2020 года упал до 71,1 года против 73,3 в 2019 году. Такая информация предоставлена чиновникам в мартовской версии документа единого плана правительства по достижению национальных целей.

Согласно сведениям Росстата, из-за пандемии в годовом выражении продолжительность жизни впервые упала с 2003 года. К уровню 2019 года Россия может вернуться только к 2024 году, полагают специалисты.

В текущем году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года. Еще полгода назад чиновники надеялись довести ожидаемую продолжительность жизни россиян к 2024 году до 75,2 года.

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Фото: Piter.tv