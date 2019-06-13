Рэпер уверен, что стрит-арт поддержал бы даже Петр I.

Рэпер Oxxxymiron выступил за легализацию граффити в Петербурге. Он заявил, что стрит-арт поддержал бы даже Петр I. Ролик с исполнителем появился на YouTube-канале HoodGraff.

Петр прорубил нам окно в Европу, где стрит арт-арт очень популярен и легализован. Он бы поддержал, однозначно. Oxxxymiron

Артист подчеркнул, что "чиновники просто не успевают за современностью, они не понимают, что это привлекает туризм в город". Он уверен, что нужно легализовать те изображения и портреты, которые действительно что-то значат для города. В числе достойных работ рэпер отметил недавно закрашенное граффити "Иван Васильевич меняет профессию", а также портрет Петра I на стене одного из петербургских баров.

Фигура авангардиста всегда сложная. Что-то разрушаешь, что-то созидаешь. Oxxxymiron

Ранее мы писали, что в Петербурге появилось яркое граффити в честь Дня защиты детей.

Видео: YouTube / HoodGraff