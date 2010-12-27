В Петербурге закрасили граффити с Иваном Васильевичем

Также уничтожили стрит-арт с создателем японской борьбы айкидо Морихэя Уэсибы.

В субботу, 8 июня, в Центральном районе Петербурга обнаружили пропажу сразу двух граффити.

На Литейном проспекте 37-39 коммунальщики закрасили стрит-арт на трансформаторной будке с изображением кадра из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Рисунок создали художники команды HoodGraff в 2018 году вместо закрашенного портрета лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука.

Кроме того, в тот же день частично уничтожили изображение создателя японской борьбы айкидо Морихэя Уэсибы в "Саду дружбы". Стрит-арт также был выполнен HoodGraff, но на два года раньше Ивана Васильевича.

"Много говорили, что граффити, представляющие культурную ценность, будут сохранять в Петербурге, но по факту коммунальщики их закрашивают снова и снова, несмотря на возмущение горожан", – досадуют пользователи в группе "Жители МО Литейный округ".

О том, какие граффити потерял Петербург за последнее время – мы рассказывали в нашем материале.

Фото: vk.com/liteynyokrug