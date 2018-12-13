Петербургские граффити, которые мы потеряли

Piter.tv рассказывает о борьбе художников и коммунальщиков за интерпретацию прекрасного в Северной столице.

Идея легализовать граффити не раз обсуждалась в администрации города, но пока петербургские службы подходят к сохранению стрит-арта достаточно скептически. Жители города также не могут прийти к единому мнению – кто-то "за", кто-то "против".

А пока споры не разрешились, Piter.TV предлагает вспомнить несколько известных граффити, которые были уничтожены:

Граффити-портрет прапорщика Задова на Синопской набережной

Даты жизни: апрель 2016— 13.09.2016

Героя комедийного культового комедийного проекта "Осторожно, модерн!" изобразили представители проекта HoodGraff.

Граффити с колбасой на Мичуринской улице

Даты жизни: сентябрь 2018-29.04.2019 Автор – художник Андрей Люблинский.

Самое вкусное граффити Петербурга было местной достопримечательностью.

"Закрасили, а она ведь легально была нарисована! Что движет этими людьми? Кому мешала эта колбаса на глухой дворовой стене дома на Петроградке? Радовала туристов, заставляла задаваться вопросами, возбуждала зайти в кафе перекусить", - пишет в соцсетях разгневанный жилец дома.

Граффити "девочка без шарика" на Мытнинской улице

Даты жизни: 07.02.2019-09.02.2019

Созданное художниками из Burstone Art изображение символизировало проблемы с переездом детской поликлиники. Что удивило жителей дома, протестную "девочку без шарика" закрасили, а объявление о продаже наркотиков рядом не тронули.

Граффити-портрет Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка

Даты жизни: июнь 2012-24.07.2018,

Портрет был создан в честь 50-летия лидера группы "Кино".

По словам лидера движения "Рок-Петроград" Сергея Елгазина местные власти давали разрешение на создание граффити, но в итоге спустя несколько лет стрит-арт всё равно закрасили.

Граффити-портрет Константина Кинчева на Лиговском проспекте

Даты жизни: декабрь 2016-01.08.2018

Арт-объект был создан художником "Армии Алисы" Арсением. Избражение лидера рок-группы "Алиса" привлекало любителей отечественной музыки, в том числе в магазин Castle Rock.

"Зачем?! Кому это мешало?!" комментирует хозяин магазина, Леонид Фридман.

Портрет Юрия Шевчука на Литейном проспекте

Даты жизни: декабрь 2016-08.11.2018

Портрет рок-музыканта изобразили граффитисты из движения Hoodgraff на месте ранее испорченного вандалами изображения Альберта Эйнштейна.

"Мы Шевчука рисовали, его закрасили, хотя обещали оставить"- возмущаются художники.

Портрет Павла Дурова на улице Некрасова

Даты жизни: июль 2015-16.12.2017

Портрет основателя социальной сети создали известные в городе стрит-арт художники. Спустя 2 года граффити было закрашено по жалобе одного из местных жителей.

Стрит-арт новогоднего граффити

Даты жизни: декабрь 2018-05.01.2019

Художник Павел Каса украсил новогодним граффити одну из стен на пересечении Невского и Суворовского проспекта. По его словам, изображение было уничтожено еще до появления жалоб от местных жителей.

Теперь стену "украшает" лишь серое пятно.

Видео: Piter.TV