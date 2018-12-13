Петербургские граффити, которые мы потеряли

Идея легализовать граффити не раз обсуждалась в администрации города, но пока петербургские службы подходят к сохранению стрит-арта достаточно скептически. Жители города также не могут прийти к единому мнению – кто-то "за", кто-то "против".
А пока споры не разрешились, Piter.TV предлагает вспомнить несколько известных граффити, которые были уничтожены:
Граффити-портрет прапорщика Задова на Синопской набережной
Даты жизни: апрель 2016— 13.09.2016
Героя комедийного культового комедийного проекта "Осторожно, модерн!" изобразили представители проекта HoodGraff.
Граффити с колбасой на Мичуринской улице
Даты жизни: сентябрь 2018-29.04.2019 Автор – художник Андрей Люблинский.
Самое вкусное граффити Петербурга было местной достопримечательностью.
"Закрасили, а она ведь легально была нарисована! Что движет этими людьми? Кому мешала эта колбаса на глухой дворовой стене дома на Петроградке? Радовала туристов, заставляла задаваться вопросами, возбуждала зайти в кафе перекусить", - пишет в соцсетях разгневанный жилец дома.
Граффити "девочка без шарика" на Мытнинской улице
Даты жизни: 07.02.2019-09.02.2019
Созданное художниками из Burstone Art изображение символизировало проблемы с переездом детской поликлиники. Что удивило жителей дома, протестную "девочку без шарика" закрасили, а объявление о продаже наркотиков рядом не тронули.
Граффити-портрет Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка
Даты жизни: июнь 2012-24.07.2018,
Портрет был создан в честь 50-летия лидера группы "Кино".
По словам лидера движения "Рок-Петроград" Сергея Елгазина местные власти давали разрешение на создание граффити, но в итоге спустя несколько лет стрит-арт всё равно закрасили.
Граффити-портрет Константина Кинчева на Лиговском проспекте
Даты жизни: декабрь 2016-01.08.2018
Арт-объект был создан художником "Армии Алисы" Арсением. Избражение лидера рок-группы "Алиса" привлекало любителей отечественной музыки, в том числе в магазин Castle Rock.
"Зачем?! Кому это мешало?!" комментирует хозяин магазина, Леонид Фридман.
Портрет Юрия Шевчука на Литейном проспекте
Даты жизни: декабрь 2016-08.11.2018
Портрет рок-музыканта изобразили граффитисты из движения Hoodgraff на месте ранее испорченного вандалами изображения Альберта Эйнштейна.
"Мы Шевчука рисовали, его закрасили, хотя обещали оставить"- возмущаются художники.
Портрет Павла Дурова на улице Некрасова
Даты жизни: июль 2015-16.12.2017
Портрет основателя социальной сети создали известные в городе стрит-арт художники. Спустя 2 года граффити было закрашено по жалобе одного из местных жителей.
Стрит-арт новогоднего граффити
Даты жизни: декабрь 2018-05.01.2019
Художник Павел Каса украсил новогодним граффити одну из стен на пересечении Невского и Суворовского проспекта. По его словам, изображение было уничтожено еще до появления жалоб от местных жителей.
Теперь стену "украшает" лишь серое пятно.
Видео: Piter.TV
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