Оверчук рассказал о сложностях в отношениях ЕАЭС и Монголии

Вице-премьер РФ рассказал о готовности Монголии отправлять России кашемир, шерсть, мясо.

Монголия обеспокоена своим торговым дисбалансом со странами ЕАЭС *Евразийского экономического союза), однако Москва настроена на развитие контактов и сотрудничества с этой страной, идет на диалог с коллегами. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе сделал российский заместитель правительства Алексей Оверчук.

Нам было удивительно, когда в ходе заседания межправкомиссии в прошлом году монголы заявили, что они выходят из переговорного процесса с ЕАЭС. Это было очень странно слышать...Оказалось, что на самом деле монголы хотели привлечь внимание к тем проблемам, которые есть. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Эксперт пояснил, что властей Монголии беспокоит, что на долю китайской стороны приходится 90% внешнеторгового оборота в Монголии, а также - дисбаланс в торговле с Россией и странами ЕАЭС. Алексей Оверчук заметил, что около 2,7 миллиардов долларов поступает в качестве экспортных товаров в Монголию из России, а 60 миллионов долларов - от них к РФ. Монгольские предприниматели готовы отправлять на внутренний рынок РФ кашемир, шерсть, мясо.

Оверчук: вопрос создания валюты в рамках БРИКС может войти в повестку саммита в ЮАР.

Фото и видео: Дума ТВ