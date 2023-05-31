Оверчук: вопрос создания валюты в рамках БРИКС может войти в повестку саммита в ЮАР

Вице-премьер РФ рассказал о формировании в мире международной резервной валюты.

Обсуждение создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) ведется для обеспечения финансовых расчетов между сторонами объединения. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе сделал заместитель российского председателя правительства Алексей Оверчук. Чиновник не исключил, что этот вопрос войдет в повестку саммита, который состоится в августе 2023 года на территории ЮАР.

Что касается перспектив валюты отдельных государств, которые входят в БРИКС, то эта идея сегодня находится на рассмотрении министерств финансов, центральных банков этого объединения. Этот вопрос требует детального экспертного осмысления. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Вице-премьер напомнил, что были предложения о единой валюте и в Латинской Америке, которые озвучивал и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Эти идеи сегодня витают в мире", - резюмировал он.

Оверчук: налогообложение в e-commerce по стране назначения в ЕАЭС согласуют в 2023 году.

Фото и видео: Дума ТВ