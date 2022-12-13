Оверчук: налогообложение в e-commerce по стране назначения в ЕАЭС согласуют в 2023 году

Вице-премьер объяснил, как альянс избавится от двойного налогообложения по НДС,

Соглашение о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), касающееся перехода на налогообложение в интернет-торговле товарами по стране назначения, должно быть согласовано странами - участницами за текущий год. Об этом в ходе брифинга с журналистами в Казахстане по результатам межправительственной комиссии рассказал российский вице-преммьер Алексей Оверчук. Он ответил на вопрос о том, когда ЕАЭС устранит практику двойного взимания НДС при совершении онлайн-покупок.

Идут переговоры, в принципе, решения приняты о том, что будут вноситься изменения в договор о союзе, который, формулировался в то время, когда интернет-торговля еще не играла такой роли в нашей обычной жизни. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Эксперт пояснил, что властям необходимо приводить в соответствие налогообложение в рамках интернет-торговли с международной практикой. Речь идет о том, что налоги должна браться принципу страны назначения. Ранее этот момент вызывал противоречия, так как ряд участников принимал решения в одностороннем порядке.

ЕАЭС в мае может утвердить нормативную базу для финансирования кооперационных проектов.

Фото и видео: Правительство России