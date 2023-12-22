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В бюджет Петербурга в 2023 году поступил 1 триллион 247 миллиардов рублей налоговых платежей
Сегодня, 12:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В бюджет Петербурга в 2023 году поступил 1 триллион 247 миллиардов рублей налоговых платежей

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Доля налогов в доходной части бюджета составила более 90%.

В Петербурге подвели итоги работы налоговых органов города в 2023 году и озвучили планы на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В 2023 году Петербург запланировал удержать уровень налоговых доходов в один триллион рублей. По итогам года в бюджет поступило больше – 1 триллион и 147 миллиардов рублей. Доля налогов в доходной части бюджета составила более 90%. Почти на 60 миллиардов рублей возросли поступления налогов от петербургских предприятий.

Губернатор Петербурга отметил конструктивное взаимодействие Комитета финансов, налоговых органов и Федерального казначейства.

За 2 года количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Петербурге увеличилось на 15%.

Фото: Смольный

Теги: налоги, фнс
Категории: Лента новостей,

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