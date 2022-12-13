ЕАЭС в мае может утвердить нормативную базу для финансирования кооперационных проектов

Алексей Оверчук раскрыл итоги комиссии ЕАЭС в Казахстане.

Политические лидеры ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в мае могут утвердить нормативную базу для финансирования кооперационных проектов. Соответствующее заявление по результатам межправительственного заседания в Казахстане сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук. Чиновник пояснил, что речь идет о проектах, создаваемых в сфере промышленности. При принятии условия открывать субсидирование можно будет уже с 2024 года.

Самое главное - это необходимо подготовить нормативно-правовую базу. Мы рассчитываем, что соответствующие документы должны быть подписаны во время Высшего ЭКС, который планируется в мае. Это главы государств будут делать. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что ведется работа по отбору возможных совместных проектов на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Страны-участницы полагают, что бизнес-индустрия будет самостоятельно предлагать на рассмотрение свои заявки.

Проект соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции в ЕАЭС пока не удалось согласовать.

Фото и видео: Правительство России