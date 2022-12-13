Проект соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции в ЕАЭС пока не удалось согласовать

Алексей Оверчук рассказал о проблеме, выявленной в Белоруссии.

Проект соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции в ЕАЭС (Евразийского экономического союза) пока не удалось согласовать странам-участницам. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук, который выступил по завершению межправительственного заседания, проводимого в Казахстане. Чиновник уверен, что требуется дополнительная проработка вопроса с Белоруссией. Он пояснил, что власти в Минске понимают существование проблемы. На территории республики располагается порядка 60 спиртовых заводов, а также фиксируется зерновое производство по более высокой себестоимости, чем изготавливают другие страны-члены. Если просто "сделать рынок", то в этом случае Белоруссия не сможет защитить своих граждан, которые лишатся работы и заработной платы. Алексей Оверчук отметил, что важно поднимать вопрос со всеми членами ЕАЭС и Минском.

Этот вопрос обсуждается очень давно. Наличие специмпортера алкогольной продукции в Республике Беларусь представляет собой барьер для выхода на рынок Белоруссии производителей из других государств - членов ЕАЭС. Алексец Оверчук, вице-премьер РФ

Оверчук: переговоры о подписании соглашения о едином рынке газа в ЕАЭС будут продолжены.

Фото и видео: Правительство России