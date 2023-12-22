В Ломоносове полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной продукции

Деятельность группировки координировал 44-летний житель Парголово.

В Петербурге полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольное производство было обнаружено в арендованном помещении в Ломоносове. Там оперативники нашли производственную линию, а также не менее 3 700 литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, проведены обыски по адресам проживания соучастников, в гаражах, где они складировали продукцию, в автомобилях, используемых для транспортировки товара. Всего изъято более 10 тысяч литров алкоголя.

Деятельность группировки координировал 44-летний житель Парголово. Его сестра занималась сбытом нелегальной продукции на территории города Петербурга и подготовкой сопроводительных документов для отправки товара транспортными компаниями в другие регионы России. Третий соучастник отвечал за производственные процессы, а четвертый обеспечивал доставку товара в места назначения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. Четверо фигурантов задержаны.

В Городском центре медицинской профилактики петербуржцам рассказали, как распознать начальную стадию алкогольной зависимости. Врачи предупредили, что болезнь развивается постепенно.

Видео: МВД