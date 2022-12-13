Оверчук: переговоры о подписании соглашения о едином рынке газа в ЕАЭС будут продолжены

Вице-премьер РФ рассказал о продолжение обсуждения вопроса.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук по результатам межправительственной комиссии ЕАЭС в Казахстане сообщил журналистам о том, что взаимные переговоры о подписании соглашения о едином газовом рынке Евразийского экономического союза будут продолжаться. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.

Соглашение об общем рынке газа находится в процессе обсуждений. Вчера в узком составе министр ЕЭК доложил о состоянии переговорного процесса премьер-министрам. И, собственно, премьеры приняли решение, что этот процесс необходимо продолжать. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Напомним, что в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил СМИ, что в ближайшие два года в рамках ЕАЭС планируется сформировать единый рынок газа.

Оверчук: 10 часть антидемпинговых пошлин пойдет на проекты по промкооперации.

Фото и видео: Правительство России