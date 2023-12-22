Петербуржцев просят своевременно подавать декларации по налогу на доходы физических лиц

Заполнить декларацию и направить её в инспекцию также можно в режиме онлайн через Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

УФНС России по Санкт-Петербургу напоминает о своевременном предоставлении в налоговый орган по месту жительства декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2023 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Заполнить декларацию и направить её в инспекцию также можно в режиме онлайн через Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Также декларацию можно заполнить с помощью программы "Декларация 2023", размещенной на сайте ФНС России.

Инфографика: ФНС России

Отчитаться о своих доходах также должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Фото: pxhere