Петербуржцев просят своевременно подавать декларации по налогу на доходы физических лиц

УФНС России по Санкт-Петербургу напоминает о своевременном предоставлении в налоговый орган по месту жительства декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2023 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Заполнить декларацию и направить её в инспекцию также можно в режиме онлайн через Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Также декларацию можно заполнить с помощью программы "Декларация 2023", размещенной на сайте ФНС России.
Инфографика: ФНС России
Отчитаться о своих доходах также должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Фото: pxhere
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