Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров в НХЛ

Матч против "Детройта" закончился победой "Вашингтон Кэпиталз".

Две шайбы российского нападающего Александра Овечкина и гол Евгения Кузнецова принесли "Вашингтон Кэпиталз" победу над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 1:3 в пользу столичных спортсменов. По итогам игры капитан клуба вошел в перечень 25-лучших бомбардиров турнира за всю историю.

В своем 1230-м матче против "Детройт Ред Уингз" 36-летний форвард оформил дубль. На данный момент на счету Александра Овечкина записано 1371 очко (за 754 забитые шайбы и 616 результативных передач). По числу голов он обошел в рейтинге хоккеиста из команды "Бостон Брюинз" Джонни Буцика.

Напомним, что лучшим бомбардиром НХЛ всех времен остается Уэйн Гретцки. Нападающий получил 2857 очков за 1487 матчей.

Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон".

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