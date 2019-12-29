«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Миннесоты Уайлд».

Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выезде. Накануне "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" со счетом 4:3. Сейчас команда россиянина занимает 4 место в турнирной таблице с 86 очками после 65 матчей.

За последний матч форвард сделал один ассист и забросил две шайбы в ворота соперника. Кевин Фиал из "Миннесоты Уйалд" отметился заброшенной шайбой и удачным пасом. В топ-три игроков матча попал Том Уилсон, забивший решающую шайбу.

Ранее Овечкин помог "Вашингтону" победить "Виннипег".

Видео: YouTube/NHL Россия