Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам на домашнем льду
Сегодня, 10:54
128
Российский форвард "Вашингтона" превзошёл достижение легенды НХЛ Горди Хоу.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб в играх на домашнем льду. В матче против "Анахайм Дакс", завершившемся победой "столичных" со счётом 7:4, российский нападающий оформил дубль.

Овечкин довёл общее число голов, забитых в домашних матчах, до 350, обойдя предыдущее достижение в 348 голов, принадлежавшее легендарному канадскому форварду Горди Хоу.

В текущем регулярном сезоне на счету 39-летнего российского снайпера уже 17 голов и 19 результативных передач в 43 проведённых матчах. С учётом этого дубля Овечкин приблизился к историческому рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, включая плей-офф: общий счёт россиянина достиг 914 шайб, отставание от рекорда "Великого" теперь составляет 25 голов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял ещё один зуб.

