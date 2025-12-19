Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам на домашнем льду

Российский форвард "Вашингтона" превзошёл достижение легенды НХЛ Горди Хоу.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб в играх на домашнем льду. В матче против "Анахайм Дакс", завершившемся победой "столичных" со счётом 7:4, российский нападающий оформил дубль.

Овечкин довёл общее число голов, забитых в домашних матчах, до 350, обойдя предыдущее достижение в 348 голов, принадлежавшее легендарному канадскому форварду Горди Хоу.

В текущем регулярном сезоне на счету 39-летнего российского снайпера уже 17 голов и 19 результативных передач в 43 проведённых матчах. С учётом этого дубля Овечкин приблизился к историческому рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, включая плей-офф: общий счёт россиянина достиг 914 шайб, отставание от рекорда "Великого" теперь составляет 25 голов.

