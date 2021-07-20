Овечкин побил рекорд Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил новый рекорд в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против "Аризоны" его команда уступила со счетом 2:3. Россиянин открыл счет в середине второго периода. Эта шайба стала для Овечкина 787-й в карьере за клуб. Хоккеист превзошел достижение экс-нападающего "Детройта" Горди Хоу по голам за одну команду. На счету канадца 786 заброшенных шайб.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 13 матчей, забросил семь шайб и отдал четыре голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что две передачи Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения "Баффало" в НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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