Овечкин побил рекорд Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Россиянин забосил седьмую шайбу в нынешнем сезоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил новый рекорд в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против "Аризоны" его команда уступила со счетом 2:3. Россиянин открыл счет в середине второго периода. Эта шайба стала для Овечкина 787-й в карьере за клуб. Хоккеист превзошел достижение экс-нападающего "Детройта" Горди Хоу по голам за одну команду. На счету канадца 786 заброшенных шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 13 матчей, забросил семь шайб и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения "Баффало" в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET