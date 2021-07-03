Отставной капитан американских ВМС сравнил российскую армию с автомобилем "Запорожец"

Гарри Табах объяснил, что Россия не обладает высокими технологиями.

Отставной капитан американских Военно-морских сил сравнил российскую армию с автомобилем "Запорожец", а войска НАТО - с электромобилем Tesla. Об этом военнослужащий, капитан первого ранга в отставке Гарри Табах рассказал журналистам в эфире телеканала Obozrevatel.

Таким образом специалист прокомментировал украинскому телеканалу инцидент, произошедший в британским эсминцем Defender, который зашел в территориальные воды России в акватории у берегов Крыма. Американец считает, что у Москвы нет высоких технологий и профессионализма. Он заметил, что большая часть отечественного вооружения, включая авиацию, созданы из иностранных компонентов. Однако западные санкции нанесли удар по поставкам деталей для техники.

Гарри Табах рассказал, что российские пограничные катера пытались догнать британский корабль, чтобы преградить ему путь, но не смогли этого сделать. Он объяснил, что военные "убили двигатели", поэтому вернулись на базу. На катерах РФ должны стоять немецкие силовые аппараты, но в последнее время их меняют на более дешевые китайские аналоги, которые, по словам американца, не выдерживают нагрузки.

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Фото и видео: YouTube/Obozrevatel