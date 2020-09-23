В Турции предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

Evrensel объяснил, что Запад провоцирует Россию к конфликту в Черном море.

В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны. Об этом написано в статье для местного издания Evrensel, автором которой выступил Юджель Оздемир. Специалист заметил, что многие уверены в том, что учения НАТО Sea Breeze 2021 в акватории Черного моря, а также инцидент с британским эсминцем Defender расшатывают обстановку региона. Из-за этого аналитики не исключают возможности начала противостояния из-за провокации со стороны западных империалистических стран.

Когда мы расставляем одно за другим события последней недели, становится понятно, что Черное море превратилось в пороховую бочку, и вероятность того, что от маленькой искры вспыхнет большая война, становится все выше. Юджель Оздемир, турецкий аналитик

В Турции полагают, что маршрут эсминца ВМС Британии был продуман заранее. об этом якобы говорят "секретные документы" Минобороны страны.

В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии.

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