В Турции предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны. Об этом написано в статье для местного издания Evrensel, автором которой выступил Юджель Оздемир. Специалист заметил, что многие уверены в том, что учения НАТО Sea Breeze 2021 в акватории Черного моря, а также инцидент с британским эсминцем Defender расшатывают обстановку региона. Из-за этого аналитики не исключают возможности начала противостояния из-за провокации со стороны западных империалистических стран.
Когда мы расставляем одно за другим события последней недели, становится понятно, что Черное море превратилось в пороховую бочку, и вероятность того, что от маленькой искры вспыхнет большая война, становится все выше.
Юджель Оздемир, турецкий аналитик
В Турции полагают, что маршрут эсминца ВМС Британии был продуман заранее. об этом якобы говорят "секретные документы" Минобороны страны.
В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии.
Фото: Pixabay.com
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