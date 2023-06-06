Отряд кораблей ВМФ России участвует в международных учениях "Комодо-2023" в Индонезии

В Индонезии находятся экипажи Громкого", "Совершенного" и "Печенга".

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России принимает участие в многосторонних военно-морских учениях "Комодо-2023", которые организованы в акватории Индонезии. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты заметили, что маневры проводятся в период с 5 по 8 июня. Речь идет о подготовке как береговой, так и морской части.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" принимает участие в международном многостороннем учении "Комодо-2023", которое проходит в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что в понедельник 5 июня российские корабли прибыли на рейд индонезийского морского порта Макассар, расположенного на острове Сулавеси. Там состоялся морской парад участников учений. Моряков из более чем 30 стран поприветствовал лично президент Индонезии Джоко Видодо.

Пригожин заявил, что дает около двух недель Минобороны освободить Белгород от диверсантов.

Фото и видео: Минобороны России