Пригожин заявил, что дает около двух недель Минобороны освободить Белгород от диверсантов

Он подчеркнул, что если ситуация в Белгороде будет ухудшаться, то ЧВК "Вагнер" пойдет в город.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы войдут в Белгород, если Минобороны не справится с диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пригожин обвинил военное ведомство в том, что оно лжет своему народу. Он подчеркнул, что если ситуация в Белгороде будет ухудшаться, то ЧВК "Вагнер" пойдет в город.

И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Ранее Делимханов позвал Пригожина решить все проблемы лицом к лицу.

Видео: Telegram / Baza