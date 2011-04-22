Пригожин заявил, что дает около двух недель Минобороны освободить Белгород от диверсантов

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы войдут в Белгород, если Минобороны не справится с диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пригожин обвинил военное ведомство в том, что оно лжет своему народу. Он подчеркнул, что если ситуация в Белгороде будет ухудшаться, то ЧВК "Вагнер" пойдет в город.
И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе.
Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"
Ранее Делимханов позвал Пригожина решить все проблемы лицом к лицу.
Видео: Telegram / Baza
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