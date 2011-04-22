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Пригожин заявил, что дает около двух недель Минобороны освободить Белгород от диверсантов

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Он подчеркнул, что если ситуация в Белгороде будет ухудшаться, то ЧВК "Вагнер" пойдет в город.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы войдут в Белгород, если Минобороны не справится с диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пригожин обвинил военное ведомство в том, что оно лжет своему народу. Он подчеркнул, что если ситуация в Белгороде будет ухудшаться, то ЧВК "Вагнер" пойдет в город.

И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Ранее Делимханов позвал Пригожина решить все проблемы лицом к лицу.

Видео: Telegram / Baza

Теги: белгород, диверсанты, евгений пригожин, минобороны россии, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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