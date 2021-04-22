Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию

В состав отряда вошли корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России прибыл в Индонезию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Корабли прибыли в порт Танджунг Перак города Сурабая. В Индонезии российские морские силы примут участие в двусторонних учениях. В состав отряда кораблей вошли корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга". Учения под названием "Орруда-2024" пройдут с 4 по 8 ноября.

Ранее мы сообщали, что корабли РФ и Китая выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане.

Видео: Telegram / РИА Новости