  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:09
155
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию

0 0

В состав отряда вошли корветы  "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России прибыл в Индонезию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Корабли прибыли в порт Танджунг Перак города Сурабая. В Индонезии российские морские силы примут участие в двусторонних учениях. В состав отряда кораблей вошли корветы  "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга". Учения под названием "Орруда-2024" пройдут с 4 по 8 ноября.

Ранее мы сообщали, что корабли РФ и Китая выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вмф россии, индонезия, корабли, учения
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии