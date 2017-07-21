Отравившихся транквилизаторами школьников выписали из реанимации

Сейчас пострадавшие продолжают лечение в обычной палате.

В Калининском районе Петербурга школьников, недавно отравившихся транквилизаторами в школе, выписали из реанимационного отделения. Об этом сообщает "Петербургский дневник" по ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Напомним, что препарат приняли четверо подростков. Однако, на скорой из учебного класса бригада врачей забрала только троих пострадавших. На данный момент девятиклассники перемещены в обычную палату.

Отметим, что у пациентов улучшилось самочувствие. Состояние жертв любопытства не вызывает у докторов опасения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что несовершеннолетние петербуржцы попробовали вещество, которое отпускается по рецепту врача. Внимание на проблему обратил учитель. Как именно они получили медикамент, выясняет полиция.

Фото: Piter.tv