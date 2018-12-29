Четверо детей отравились в петербургской школе №633

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники местной прокуратуры.

Прокуроры Калининского района разбираются в ситуации с отравленными петербургскими школьниками. По информации от надзорного ведомства, четверо детей предположительно приняли препарат, который отпускается только по рецепту врача. Инцидент произошел в образовательной школе под номером 633.

По выявленному факту ведется проверка. Известно, что на плохое самочувствие воспитанников обратил внимание педагог. Он вызвал медиков скорой помощи, которые забрали пострадавших в больницу. Сейчас маленькие пациенты находятся на госпитализации.

Напомним, что полиция изъяла 9 кг серебра, продававшегося на ярмарке без подтверждения пробы.

Фото: Piter.tv