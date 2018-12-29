Полиция изъяла 9 кг серебра, продававшегося на ярмарке без подтверждения пробы

Представители закона возбудили административное дело на хозяина торговой точки.

Правоохранительные органы Петербурга изъяли из реализации девять килограммов изделий из серебра. Украшение продавались на петербургской ярмарке в одном из СКК города. По сведениям от пресс-службы ГУ МВД по региону, у товара не оказалась сопроводительных документов, обозначающих государственное пробирное клеймо. Также у продавцов отсутствовали бумаги, разрешающие заниматься торговлей и хранением подобного товара.

В результате все серебряные украшения отправились на хранение в отделение полиции. В отношении владельцев составлен административный протокол за нарушение правил обращения с драгоценными металлами. Виновнику грозит штраф.

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Фото: МВД по СПб и Ленобласти