Евгений Елин призывает сделать "Пулково" зоной "открытого неба"

Вице-губернатор Северной столицы надеется увеличить туристический потенциал города за счет развития международного хаба.

Петербургский аэропорт может стать "открытым небом". Статуса международного хаба для "Пулково" пытается добиться вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин. Об этом чиновник заявил на собрании для представителей ЗакСа. Об инициативе заместителя главы города рассказывает "Петербургский дневник".

Надо поднимать вопрос, я думаю, он будет решен по "открытому небу". Без этого не будет хаба. "Открытое небо" - это также вопрос визы. Это не пустые намерения. Владивосток получил, понятно, что там особые условия, но получил комментирует ситуацию Евгений Елин

Отметим, что режим "открытого неба" позволит воздушным воротам города на Неве дать иностранным компаниям-перевозчикам право на организацию международных рейсов без ограничений их количества и наличия межправительственных соглашений. На данный момент в России существует несколько подобных пунктов, например, во Владивостоке.

Также данная мера способна увеличить туристический поток и повысить рост развития экономической отрасли.

Напомним, что жилищная инспекция ответила на претензии со стороны "Российской газеты".

Фото: Piter.tv