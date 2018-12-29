Жилищная инспекция ответила на претензии со стороны "Российской газеты"

Издание объявило об отсутствии реестра газовых компаний. Инспекция не согласилась.

Жилищная инспекция Петербурга рассказала о недостоверной информации, которая была размещена на интернет-портале издания "Российская газета". Сотрудники надзорного ведомства отметили, что сведения в статье были указаны недостоверные. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Речь идет о материале "Мастера маскировки", который заявил об отсутствии в Северной столице реестра компаний, который занимаются обслуживанием газового оборудования. В связи с этим автор отметил, что местное население не может отличить мошенника от настоящего представителя газовой фирмы. Журналисты опубликовали данные еще 16 января.

Специалисты Жилищной инспекции отвергли претензии. Они обратили внимание на то, что на самом деле любой желающий может проверить реестр газовых предприятий города на официальной странице Администрации Санкт-Петербурга. Сведения хранятся в специальном разделе "Государственные услуги".

Напомним, что центральные улицы Петербурга начали посыпать гранитной крошкой.

Фото: Piter.tv