В Петербурге появился сервис для жалоб на фальсификации участия в выборах управляющей компании

Для того, чтобы оставить жалобу, нужно быть зарегистрированным на Госуслугах.

На портале "Наш Санкт-Петербург" запустили сервис, на котором граждане могут оставлять жалобы о фальсификации решений об их участии в выборе управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции.

За неделю сервисом воспользовались более 100 раз. Для того, чтобы оставить жалобу, нужно иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг. Упрощенная форма сообщения о фальсификациях документов общего собрания позволит обойтись без длительных судебных разбирательств, если предусмотренный законом кворум собрания фактически инициаторами собрания не соблюдается.

Сервис работает в тестовом режиме.

Такие случаи — не редкость. Ранее Piter.TV рассказывал о том, как две управляющие организации не могут поделить жилой дом на Среднерогатской улице.

Фото: Piter.TV