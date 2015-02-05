В Петербурге появился сервис для жалоб на фальсификации участия в выборах управляющей компании

На портале "Наш Санкт-Петербург" запустили сервис, на котором граждане могут оставлять жалобы о фальсификации решений об их участии в выборе управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции.
За неделю сервисом воспользовались более 100 раз. Для того, чтобы оставить жалобу, нужно иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг. Упрощенная форма сообщения о фальсификациях документов общего собрания позволит обойтись без длительных судебных разбирательств, если предусмотренный законом кворум собрания фактически инициаторами собрания не соблюдается.
Сервис работает в тестовом режиме.
Такие случаи — не редкость. Ранее Piter.TV рассказывал о том, как две управляющие организации не могут поделить жилой дом на Среднерогатской улице.
Фото: Piter.TV
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