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В Колпино демонтировали незаконный торговый павильон
Сегодня, 10:19
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В Колпино демонтировали незаконный торговый павильон

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Павильон появился на территории жилого дома.

В Колпино демонтировали торговый павильон после жалобы жителей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции Петербурга.

Объект находился у дома №45 на Тверской улице. Жители были недовольны тем, что павильон установили на земле многоквартирного дома. 

Инспекторы ГЖИ провели проверку в отношении "Жилищного кооператива №4". Выяснилось, что "коробка" была постановлена без согласования. Нестационарный торговый объект поручили демонтировать. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге избавлялись от незаконных точек по продаже дынь и арбузов. 

Фото: пресс-служба ГЖИ

Теги: жилищная инспекция, торговый павильон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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