В Колпино демонтировали незаконный торговый павильон

Павильон появился на территории жилого дома.

В Колпино демонтировали торговый павильон после жалобы жителей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции Петербурга.

Объект находился у дома №45 на Тверской улице. Жители были недовольны тем, что павильон установили на земле многоквартирного дома.

Инспекторы ГЖИ провели проверку в отношении "Жилищного кооператива №4". Выяснилось, что "коробка" была постановлена без согласования. Нестационарный торговый объект поручили демонтировать.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге избавлялись от незаконных точек по продаже дынь и арбузов.

Фото: пресс-служба ГЖИ