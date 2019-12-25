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Сотрудники ГЖИ Петербурга проверили в апреле 3,3 тыс. жилых домов
Сегодня, 10:41
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Сотрудники ГЖИ Петербурга проверили в апреле 3,3 тыс. жилых домов

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Большая часть нарушений коснулась очистки фасадов от самоклея и надписей (210).

В апреле в Петербурге сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили 3,3 тыс. жилых домов. Нарушения обязательных требований выявлены в 569 зданиях, сообщили в Смольном 5 мая. 

Большая часть нарушений коснулась очистки фасадов от самоклея и надписей (210), уборки территории (144), ремонта, замены и очистки водосточных труб (107), а также уборки газонов от мусора и листвы (94). Мероприятия состоялись в рамках месячника по благоустройству по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. 

По результатам проведения проверок в целях профилактики подобных нарушений, управляющим организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и направлена информация в администрации районов с фотоматериалами для принятия необходимых и своевременных мер по устранению нарушений. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники комитета по строительству Петербурга приняли участие в весеннем "Добром субботнике". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: жилищная инспекция, жилые дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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