Сотрудники ГЖИ Петербурга проверили в апреле 3,3 тыс. жилых домов

Большая часть нарушений коснулась очистки фасадов от самоклея и надписей (210).

В апреле в Петербурге сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили 3,3 тыс. жилых домов. Нарушения обязательных требований выявлены в 569 зданиях, сообщили в Смольном 5 мая.

Большая часть нарушений коснулась очистки фасадов от самоклея и надписей (210), уборки территории (144), ремонта, замены и очистки водосточных труб (107), а также уборки газонов от мусора и листвы (94). Мероприятия состоялись в рамках месячника по благоустройству по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина.

По результатам проведения проверок в целях профилактики подобных нарушений, управляющим организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и направлена информация в администрации районов с фотоматериалами для принятия необходимых и своевременных мер по устранению нарушений. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)