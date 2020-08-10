В Тольятти задержали женщину, которая по указке мошенников подожгла два торговых павильона

Задержанная не стала отрицать свою причастность к поджогам.

В Тольятти полицейские задержали женщину, которая по указке мошенников подожгла два торговых павильона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Мира. В ночное время поступило сообщение о возгорании двух торговых павильонов. После ликвидации пожара полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что поджог совершила неизвестная женщина, используя канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.

Задержанная не стала отрицать свою причастность к поджогам и призналась, что стала жертвой телефонного мошенничества. Она перевела свои накопления на указанный мошенниками счет, а затем они убедили её поджечь два торговых павильона, пообещав вернуть украденные деньги. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: ГУВД Самарской области