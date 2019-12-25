В Петербурге за неделю избавились от 62 точек по продаже арбузов и дынь

Рейды продолжатся, так как граждан хотят уберечь от потенциально опасной продукции.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 62 участка, на которых незаконно продавали дыни и арбузы. Об этом 20-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Рейды проводились в разных районах Петербурга. Сотрудники ККИ выявили, что киоски, лотки и прилавки по продаже бахчевых культур занимали землю без необходимых на то документов. В отношении нарушителей составили административные протоколы, а торговое оборудование изъяли и поместили на склад временного хранения.

"Арбузные сетки" демонтировали на улице Доблести, Савушкина, Ленинском, Московском проспекте, Будапештской улице, Тепловозной, на Южном шоссе и многих других.

Продажа бахчевых культ разрешена в том случае, если предприниматели заключили договор под сезонную торговлю. Список всех разрешенных точек продажи опубликован на сайте комитета.

Отмечается, что на несанкционированных точках продажи арбузы и дыни могут храниться без соблюдения санитарных норм, рядом с дорогой.

Фото: ККИ