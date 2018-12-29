Центральные улицы Петербурга начали посыпать гранитной крошкой

Председатель ответственного за уборку комитета рассказал о планах коммунальщиков на сегодняшний день.

Коммунальные службы начали посыпать петербургские улицы гранитной крошкой. Сейчас специалисты занимаются обработкой Невского проспекта. Днем 22 января рабочие уже прошлись по Караванной улице. О мероприятиях по очистке города рассказал глава Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

По сведениям чиновника, гранитная крошка отлично помогает от гололеда и скольжения, как и использование альтернативной соли и прочих химических реагентов. Однако, по мнению, представителя Смольного, данный метод эффективен и уже успел зарекомендовать себя.

Чиновник добавил, что за период в 2016-2017 года дорожные сотрудники использовали в 4,5 раза гранитной крошки больше, чем за предыдущие года.

Напомним, что прокуратура Фрунзенского района заставила УК утеплить 20 домов.

Фото: Piter.tv