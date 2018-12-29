Прокуратура Фрунзенского района заставила УК утеплить 20 домов

Местные жители добились справедливости в снижении стоимости ЖКУ.

Прокуратура Фрунзенского района составила в адрес нескольких управляющих компаний протоколы за завышенные платежи местных жителей по ЖКХ. К такому выводу эксперты пришли после того, как узнали, что организации отказываются устанавливать в домах теплоизолирующие материалы, предпочитая отдавать жильцам завышенные счета по квитанциям.

Нарушения обнаружены по 20 адресам. Такие сведения предоставила пресс-служба надзорного ведомства. Проблемы зафиксированы по проспекту Славы, Ярослава гашека, Будапештской, Малой Балканской улиц и Белы Куна. По информации от Прокуратуры, управляющие компании должны были заняться работами по утеплению дверных блоков а также утеплить трубопроводные системы с горячей водой. Благодаря таким действиям, петербуржцы смогли бы платить меньше, чем им приходится на данный момент.

В результате виновные лица получили штрафы.

Напомним, что в библиотеках Петербурга появился четырехтомник об Эрмитаже.

Фото: Piter.tv