В библиотеках Петербурга появился четырехтомник об Эрмитаже

Петербургские библиотеки получат четырехтомное издание, посвященное деятельности государственного музея "Эрмитаж". Каждый из томов посвящен определенной деятельности заведения. Первая книга расскажет о выставках, организованных за 250 лет по всей территории страны. Она получила название "Эрмитаж провинциальный".

Основой второго тома стали экспозиции, представленные за границей. Данная работа названа "Эрмитаж всемирный". Третья книга - "Эрмитаж уединенный" расскажет о внутренних выставках, проводимых в самом музее.

Отметим, что подарок местным библиотекам решила сделать семья автора, создавшего масштабный труд. В течение 25 лет Владимир Матвеев занимал должность заместителя директора "Эрмитажа" по выставкам и развитию. Ему удалось собрать и описать все экспозиции музея, начиная от XVIII века до настоящего времени.

Напомним, что на Итальянской и Манежной площадях на четыре для ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.tv