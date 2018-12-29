На Итальянской и Манежной площадях на четыре для ограничат движение транспорта

В эти дни будет проводиться культурный проект "Улица жизни".

В Петербурге с 12 часов дня 24 января и до двух часов 28 января движение транспорта по Итальянской площади от Караванной улицы до Малой Садовой улицы, участку Кленовой улицы вдоль дома №4 и Манежной площади будет полностью прекращено. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Дело в том, что в данный период времени фонд содействия развитию культурных программ "Балтийский фестивальный центр" будет проводить культурный проект "Улица жизни".

Ранее Piter.TV сообщал, что движение на Дворцовой будет закрыто в течение двух дней в связи с проведением мероприятия "Салют над Ленинградом".

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