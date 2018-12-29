Движение на Дворцовой будет закрыто в течение двух дней

Ограничения связаны с проведением мероприятия "Салют над Ленинградом".

В Петербурге у Дворцовой в связи с проведением мероприятия "Салют над Ленинградом" будет введен ряд ограничений движения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так с десяти утра до четырех дня 26 января и с часа дня 27 января до десяти утра 28 января будет закрыт проезд от Певческого моста до Дворцовой площади, вдоль домов 4 и 6-8. Парковаться на этом участке будет запрещено уже с часа дня 24 января до десяти утра 26 января.

Ограничения связаны с проведением мероприятия "Салют над Ленинградом", приуроченным к празднованию 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Piter.TV; пресс-служба Смольного