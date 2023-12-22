Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку в связи с массовым отравлением в школе

Питанием школьников занимается ООО "Торговый дом "Ленинградский".

Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района начали проверку после массового отравления в школе №260. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ученики образовательного учреждения на Лермонтовском проспекте слегли дома с острой кишечной инфекцией. Диагноз подтвердился у 43 детей.

Питанием школьников занимается ООО "Торговый дом "Ленинградский". Управление Роспотребнадзора организовало лабораторное обследование сотрудников школы, контактных школьников и сотрудников организатора питания. Кроме того, сотрудники ведомства отобрали пробы пищи, готовой продукции, продольственного сырья и взяли смывы. На территории школы началась дезинфекция.

Прокуратура района совместно с представителями Роспотребнадзора проведет проверку, чтобы выяснить, как администрация школы соблюдает законодательство об охране жизни и здоровья учеников в отношении школьного питания.

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