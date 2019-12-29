Из-за массового отравления детей блинами в Краснодаре завели уголовное дело

Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Губернском районе Краснодара 21 ребенок и 1 взрослый отравились блинами на празднике Масленицы.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора сообщает, что в больницу после масленичных гуляний в тяжелом состоянии с признаками острой кишечной инфекции поступили 22 человека, среди них только 1 взрослый, остальные дети.

Праздник был организован по личной инициативе управляющей компанией. Для приготовления блинов была привлечена сторонняя компания, название которой не разглашается. Дети до сих пор в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту массового отравления региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".



В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин инцидента и всех обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Фото: pixabay.com