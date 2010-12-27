В Москве 3-летний мальчик отравился наркотическим веществом

В Москве следователи выясняют обстоятельства отравления ребенка наркотиками.
ГСУ СК РФ по г. Москва сообщает, что 11 декабря в одну из столичных больниц поступил ребенок, при обследовании у которого в крови обнаружили наркотическские вещества. Следователи выясняют все обстоятельства отравления и выясняют условия жизни ребенка в данной семье.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье.
СУ СК РФ по г. Москва
В СМИ сообщают, что ребенок получил доступ к веществам отца. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.
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Фото: Piter.TV
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