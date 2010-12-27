В Амурской области молодая мать убила 4-месячного младенца сухим молоком

Расследование уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности" завершено и передано в суд.

В городе Зее из-за неправильного питания скончалась 4-месячная девочка.

Согласно материалам уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении 24-летней женщины следует, что молодая мать кормила ребенка непредназначенной для вскармливания младенца смесью на основе воды и заменителя молочного продукта. Женщина знала, что ребенку "искусственнику" нужно полноценное питание богатое белками, углеводами, витаминами и минеральными веществами.

Из-за неправильного питания в течение нескольких месяцев в организме девочки наступили патологические изменения внутренних органов, приведшие к ее смерти 22 августа. Женщина вину свою полностью признала и раскаялась. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV