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В Амурской области молодая мать убила 4-месячного младенца сухим молоком
Сегодня, 12:02
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MShaffter

В Амурской области молодая мать убила 4-месячного младенца сухим молоком

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Расследование уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности" завершено и передано в суд.

В городе Зее из-за неправильного питания скончалась 4-месячная девочка.

Согласно материалам уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении 24-летней женщины следует, что молодая мать кормила ребенка непредназначенной для вскармливания младенца смесью на основе воды и заменителя молочного продукта. Женщина знала, что ребенку "искусственнику" нужно полноценное питание богатое белками, углеводами, витаминами и минеральными веществами.

Из-за неправильного питания в течение нескольких месяцев в организме девочки наступили патологические изменения внутренних органов, приведшие к ее смерти 22 августа.  Женщина вину свою полностью признала и раскаялась. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня ранее: В Бурятии телевизор убил 2-летнего малыша.

Фото: Piter.TV

Теги: беременность и роды, питание малыша, погиб младенец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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