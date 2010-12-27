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В Бурятии телевизор убил 2-летнего малыша
Сегодня, 10:20
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MShaffter

В Бурятии телевизор убил 2-летнего малыша

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Упавший на ребенка телевизор серьезно травмировал ребенку голову.

В Бурятии выясняются обстоятельства смерти двухлетнего ребенка.

ТАСС со ссылкой на  региональное следственное управлении СК сообщает, что  11 декабря в Курумканской центральную районную больницу поступил ребенок с тяжелой травмой головы. Несмотря на все усилия медиков, малыша спасти не удалось. 

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства гибели ребенка. Предварительно установлено, что мама с ребенком находились в гостях у родственников. Малыш во время игры задел неустойчивый стол, на котором стоял большой телевизор с кинескопом, который упал на голову ребенка.

Сегодня ранее: В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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