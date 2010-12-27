В Бурятии телевизор убил 2-летнего малыша

В Бурятии выясняются обстоятельства смерти двухлетнего ребенка.
ТАСС со ссылкой на региональное следственное управлении СК сообщает, что 11 декабря в Курумканской центральную районную больницу поступил ребенок с тяжелой травмой головы. Несмотря на все усилия медиков, малыша спасти не удалось.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства гибели ребенка. Предварительно установлено, что мама с ребенком находились в гостях у родственников. Малыш во время игры задел неустойчивый стол, на котором стоял большой телевизор с кинескопом, который упал на голову ребенка.
Сегодня ранее: В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка.
Фото: pixabay.com
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