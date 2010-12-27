В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В одном из частных детских садов в Ижевске при невыясненных обстоятельствах умерла годовалая воспитанница.

ЧП произошло 10 декабря в частном детском дошкольном учреждении. Около 15 часов работники детсада обнаружили в кроватке тело годовалой девочки. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственные органы СУ СК РФ по Удмуртии по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Выясняются все обстоятельства смерти ребенка, назначена экспертиза для выяснения точных причин смерти.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Следователи приступили к допросу персонала детского сада. Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего.

СУ СК РФ по Удмуртии

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV