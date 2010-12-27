В Астраханской области в детсаду после тихого часа не проснулась 2-летняя девочка

Следственные органы по факту смерти ребенка в дошкольном учреждении проводят проверку.

В Астраханской области 2-летняя девочка умерла в детском саду.

СУ СК РФ по Астраханской области сообщает, что в г. Камызяка накануне, 9 декабря, в детском дошкольном учреждении умерла 2-летняя девочка. В СМИ сообщают, что ребенок вместе с другими детьми лег спать на тихий час, а после она больше не проснулась.

Следственные органы по факту смерти ребенка проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV