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В Астраханской области в детсаду после тихого часа не проснулась 2-летняя девочка
Сегодня, 12:34
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MShaffter

В Астраханской области в детсаду после тихого часа не проснулась 2-летняя девочка

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Следственные органы по факту смерти ребенка в дошкольном учреждении проводят проверку.

В Астраханской области 2-летняя девочка умерла в детском саду.

СУ СК РФ по Астраханской области сообщает, что в г. Камызяка накануне, 9 декабря, в детском дошкольном учреждении умерла 2-летняя девочка. В СМИ сообщают, что ребенок вместе с другими детьми лег спать на тихий час, а после она больше не проснулась.

Следственные органы по факту смерти ребенка проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Сегодня ранее: В Ижевске 2-летний малыш провел 5 дней в квартире с умершей матерью.

Фото: Piter.TV

Теги: новости астраханской области, новости россии, умер в детсаду
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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