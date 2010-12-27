В Ижевске 2-летний малыш провел 5 дней в квартире с умершей матерью

Мать-одиночка скончалась от пневмонии.

В Ижевске успели спасти 2-летнего ребенка, который 5 дней провел в квартире возле тела умершей мамы.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что после трагедии в Можге, где 13-летний ребенок с тяжелой формой ДЦП умер мучительной смертью возле тела матери, он поручил сотрудникам соцслужб обойти все квартиры, где могут быть подобные случаи. Во время обхода в одной из квартир, где проживала мать-одиночка с 2-летним сыном, дверь никто не открыл.

Когда дверь вскрыли, обнаружили живого ребенка и тело матери, которая умерла 5 дней назад.

В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии 5 дней назад. Александр Бречалов

Глава Республики обратился к гражданам с призывом не быть равнодушными к соседям.

Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала - не поленитесь, выясните, что произошло. Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь. Александр Бречалов

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Фото: Piter.TV