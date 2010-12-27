В Бурятии 11-месячный малыш больше суток провел с телами убитых родителей

Младенца нашли коллеги мужчины, которые обеспокоились не выходом мужчины на работу

В Бурятии в квартире с погибшими родителями 11-месячнгый малыш провел больше суток.

Вечером 8 декабря в городе Северобайкальск Республики Бурятии 40-летний мужчина не вышел на работу. Обеспокоенные коллеги пришли к нему домой, сообщает СУ СК РФ по РБ. Заглянув в квартиру на первом этаже, мужчины увидели обездвиженные тела супругов и вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вскрыли дверь и в комнате, где лежали тела мужчины и его 34-летней жены, был найден 11-месячный ребенок пары. Ребенка осмотрели медики и передали в приют.

По факту гибели мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". По предварительным данным следствия, женщина произвела выстрел в голову мужу из травматического пистолета МР-80-13Т. Затем женщина свела счеты с жизнью. Следствие выясняет все детали произошедшего.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятия