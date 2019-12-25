Детский сад в Купчино закрыли после отравления детей

Здоровых воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга устанавливает причины отравления воспитанников детского сада №55. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорам предстоит выяснить, насколько в саду добросовестно исполнялось законодательство при организации детского питания. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

На данный момент садик закрыт. Здоровых воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям. Результаты проверки станут известны через 20 дней.

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