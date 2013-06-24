В Петербурге умерла полуторогодовалая девочка, подавившаяся виноградом

Врачи не смогли ее спасти.

В Петербурге полуторогодовалая девочка умерла после того, как подавилась виноградом. Об этом Piter.TV стало известно от источника.

Из квартиры дома на Боровой в больницу 17 июля поступила полуторогодовалая девочка с механической асфиксией дыхательных путей. После проведения реанимационных действий 19 июля она скончалась.

Мать ребенка пояснила, что во время приема пищи дочь проглотила виноград, после чего у нее наступили признаки нарушения дыхания. Прибывший врач скорой помощи извлек частички пищи, после чего ребенок был госпитализирован в больницу.

На прошлой неделе змея укусила девочку в Волховском районе.

Фото: Piter.tv